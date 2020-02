Montegabbione. Principio di incendio in una abitazione, in salvo anziana

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una squadra dei Vigili del Fuoco di Orvieto è intervenuta, nella tarda mattinata di lunedì 3 febbraio, presso una abitazione di Montegabbione (Terni) interessata da un principio di incendio.Le fiamme hanno interessato sia l'abitazione al primo piano, dove risiedeva una donna anziana, sia il secondo piano della palazzina di via Primo Maggio.Grazie al tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco - sul posto anche i carabinieri di Montegabbione, i volontari della Protezione Civile e il personale medico sanitario del 118 - nessun problema è occorso alla signora anziana né all'appartamento al piano superiore. Per la donna, ma solo in via del tutto precauzionale, è stato comunque disposto il trasporto presso l'ospedale di Orvieto.Non sono chiare al momento le cause del principio di incendio, l'ipotesi più probabile - a quanto pare - sembra ricondurre l'episodio alla canna fumaria del camino presente nell'abitazione.