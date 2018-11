© RIPRODUZIONE RISERVATA

TERNI Il Servizio idrico rende noto che alcuni presunti rappresentanti di una ditta hanno diffuso infondate notizie sulla cattiva qualità dell’acqua in alcune abitazioni di Montefranco. L’intento, a quanto risulta, sarebbe quello di vendere prodotti commerciali che eliminerebbero le presunte sostanze pericolose presenti. In aggiunta a questo, sui social network sono stati postati messaggi allarmistici, da parte di residenti, che rischiano di ingenerare preoccupazioni fra la popolazione, aumentate dalla forza divulgatrice della rete.A tale proposito il Servizio idrico «smentisce la supposta pericolosità dell’acqua ed invita i cittadini a non dare credito a chi sta propinando in modo irresponsabile queste notizie. In accordo con il sindaco di Montefranco, Rachele Taccalozzi, il Sii ribadisce la salubrità dell’acqua presente nella rete di distribuzione. Le ultime recenti analisi effettuate certificano il rispetto di tutti i parametri di legge, così come, del resto, è sempre stato. Non risulta quindi alcuna presenza di sostanze inquinanti o pericolose, i monitoraggi sono continui e la situazione è sotto controllo».Il Servizio idrico sta inoltre verificando la fonte che ha diffuso le notizie allarmanti che creano ingiustificati timori fra la popolazione e danneggiano l’immagine della società, riservandosi di adire le vie legali nel caso ne sussistessero i presupposti.