Montefalco, «Ricompensa da mille euro a chiunque porti a casa il mio pappagallo Tokio»

MONTEFALCO - «Ricompensa euro 1000 a chiunque porti a casa Tokio». A lanciare l’appello è Simone Pennacchi, il proprietario di Tokio, un esemplare femmina di pappagallo della specie Ara Severa. «Tokio - dice Pennacchi a Il Messaggero - s’è allontanata da Montefalco mercoledì della scorsa settimana e da allora non abbiamo più sue notizie . E’ un bellissimo esemplare di 7 mesi, lungo 40 centimetri con la parte superiore verde e quella inferiore rossa ed è addestrata al volo libero. Probabilmente può esser stata spaventata da un falco o da una cornacchia e per questo s’è allontanata. Forse qualcuno Forse qualcuno potrebbe averla presa senza sapere di chi è. Questa è la nostra speranza - prosegue - che muove anche dal fatto che quando i pappagalli si allontanano in questa modo si avvicinano a case o persone. Per questo mi rivolgo a chiunque possa aver informazioni o che possa segnalare avvistamenti cui magari al momento non ha dato peso a contattarmi al numero telefonico 3203139912. Siamo tutti in grande apprensione ed anche per questo abbiamo pensato alla ricompensa. L’aiuto di tutti può far tornare Tokio a casa. E’ ciò in cui speriamo e ciò per cui - conclude Pennacchi - ci stiamo muovendo pronti ad estendere ulteriormente le ricerche».