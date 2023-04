Montefalco, l'annata 2019 del Sagrantino riceve 5 stelle

MONTEFALCO - Nelle giornate del "ponte della Liberazione" l'Umbria sarà visitata da più di 5 milioni di turisti, cifra record e il borgo di Montefalco ha ospitato “Anteprima Sagrantino”, quest'anno destinata alla degustazione dell'annata 2019 del vino con il massimo della carica polifenolica ormai tra i simboli del "Cuore verde d'Italia" e sempre più apprezzato, al punto che la commissione di esperti ha attribuito le cinque stelle all'annata, il massimo.

Nel corso del tempo il Consorzio Tutela Vini di Montefalco ha goduto di una presenza sempre più vasta di operatori e stampa provenienti dall'estero, chiaro segnale che il Sagrantino e i vini dell'Umbria in generale guardano con

interesse sempre crescente ai mercati esteri, al punto che ora l'evento cambierà nome diventando “A Montefalco” per sottolineare l'ampiezza di offerta vinicola della zona. Oggi le aziende del posto vendono



all'estero il 30 o 35 per cento della loro produzione. E a proposito del Consorzio, il suo presidente Giampaolo Tabarrini ricorda che l'ente opera «per un consumo responsabile del vino, perché si accresca consapevolezza sul consumo dei nostri prodotti. Il vino è un pezzo importantissimo della nostra cultura, e non può essere oggetto di iniziative, come quella degli alert sulla nocività del vino che l'Europa sembrerebbe essere intenzionata ad introdurre. È giusto provare a contenere i comportamenti poco responsabili, e quindi l'abuso di sostanze alcoliche, ma bisogna farlo introducendo strumenti informativi, educativi e formativi che consentano di apprezzare il vino in maniera salutare e come elemento culturale».