Montefalco, al via “Colori d’autunno – il foliage della vite del Sagrantino”

MONTEFALCO - Le tinte pastello dell’autunno che impreziosiscono i vigneti delle terre del Sagrantino saranno anche quest’anno i soggetti da immortalare per partecipare a ‘Colori d’autunno – il foliage della vite del Sagrantino’. La nona edizione del challenge fotografico, organizzato dall’associazione La Strada del Sagrantino, prende il via domenica primo novembre e invita gli appassionati di fotografia, dagli amatoriali ai professionisti, a catturare con apparecchi analogici o smartphone la bellezza espressa dal paesaggio del territorio di produzione del Montefalco Sagrantino Docg di cui fanno parte Montefalco, Bevagna, Giano dell’Umbria, Gualdo Cattaneo e Castel Ritaldi. Si potrà partecipare con un numero illimitato di foto, realizzate tra il primo novembre e il 14 dicembre, ma solo quelle che otterranno maggiore apprezzamento concorreranno per la fase finale. Le fotografie andranno pubblicate e condivise sul proprio profilo Instagram accompagnate da entrambi i tags #stradadelsagrantino e #fogliedisagrantino, oltre che inviate all’indirizzo di posta elettronica info@stradadelsagrantino.it. Vinceranno le tre immagini che avranno ottenuto più like e gli autori di questi scatti avranno in omaggio una selezione di vini di Montefalco (regolamento completo sul sito www.stradadelsagrantino.it). “Nonostante il delicato momento che tutti noi stiamo vivendo – ha commentato Serena Marinelli, presidente dell’associazione La Strada del Sagrantino – abbiamo comunque deciso di non rinunciare al nostro contest Colori d’autunno, proponendo un’edizione esclusivamente online, che vuole essere un invito a godere e condividere il magnifico spettacolo autunnale che il nostro paesaggio vitato ci regala, un'esplosione di colore che caratterizza il foliage del Sagrantino, un incanto unico. Colori d'autunno è l’occasione per immergersi nella bellezza autentica, senza filtri, un vero e proprio toccasana per la mente e lo spirito.”

