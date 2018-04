di Vincenzo Carducci

MONTECCHIO (Tr) - Un uomo di 66 anni è morto questa mattina travolto dai cingoli di un trattore mentre stava lavorando la terra nel suo campo nelle campagne di Montecchio. Il tragico incidente si è verificato intorno alle 11.15 in località Casacetta. Secondo le ricostruzioni dei carabinieri di Montecchio intervenuti sul posto, l'uomo - residente a Roma ma proprietario di un'abitazione a Montecchio - era seduto sui cingoli del trattore e stava cercando di accendere il mezzo. Tuttavia, probabilmente a causa della retromarcia lasciata precedentemente inserita, il trattore si è messo subito in movimento facendo cadere a terra il 66enne che è così rimasto schiacciato dalle pesanti ruote. Una persona che stava lavorando con lui ha immediatamente avvisato i soccorsi e, visto la zona isolata, è stato allertato anche l'intervento dell'elisoccorso. Ma quando i medici del 118 sono arrivati sul luogo dell'incidente non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. La salma è stata trasportata all'ospedale di Terni a disposizione della procura che ha disposto una serie di accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica della tragedia.

Mercoledì 11 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:20



© RIPRODUZIONE RISERVATA