Montecchio, primo matrimonio in mascherina: «Sandro e Ana non hanno voluto rimandare»

Montecchio - Primo matrimonio in mascherina. E' successo ieri, nel comune di Montecchio dove un emozionato federico Gori, sindaco del piccolo comune umbro, ha celebrato l'unione di Sandro e Ana. «Nessuno di noi -ha dichiarato- quando pensa al matrimonio se lo immagina con mascherine, distanziamento sociale e senza l’affetto degli invitati, ma ieri Sandro e Ana hanno dato a tutti noi un grande segno di speranza, ci hanno dimostrato che la vita va avanti nonostante le difficoltà... e per me celebrare questo matrimonio è stata veramente una grande emozione». come tante altre coppie, gli sposi avevano pianificato l'evento da lungo tempo, ma al contrario di tanti altri, a rimandare non ci hanno pensato neanche per un momento, perchè come hanno ricordato durante la cerimonia, la felicità è in noi stessi qui e ora.

