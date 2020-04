L'annuncio del sindaco di Montecchio: «Guariti i nostri due positivi!»

Un annuncio che è stato un sospiro di sollievo per il piccolo comune ternano. Il sindaco di Montecchio, Federico Gori, ha comunicato che le due persone che erano positive al Covid19 sono guarite, invitando, comunque, la popolazione a continuare a rispettare le regole e a essere una comunità responsabile

A Montecchio era morta una signora, risultata positiva al Coronavirus dopo essersi sottoposta a un intervento in un ospedale nelle Marche. Il tampone con la posotività arrivò poche ore dopo la morte della signora.

In seguito a questo contagio altre due persone che erano legate alla vittime risultarono positive. Ieri l'annuncio di gioia del sindaco di Montecchio, Gori.