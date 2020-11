Montecchio, nuovo caso positivo al Coronavirus: scuola chiusa

MONTECCHIO - Nuovo caso di Covid a Montecchio, il sindaco Federico Gori chiude la scuola dell'infanzia. A comunicarlo lui stesso in un video messaggio alla popolazione diffuso ieri. "Abbiamo ricevuto conferma di una nuova positività (ad oggi 7 casi ndr) -ha spiegato - il paziente, è in buone condizioni generali ma avendo i sintomi, era già in isolamento da qualche giorno. Poichè si tratta di un contatto indiretto con la scuola dell'infanzia, ho preferito chiudere tutte le attività per una settimana". Perciò da domani, per sette giorni, il portone della scuola materna rimarrà sprangato. "Riconosco che si tratta di un eccesso di scrupolo - ha precisato ancora Gori- ma dobbiamo fare tutto quello che è possibile per tutelare in primis i nostri bambini, le famiglie e soprattutto le persone più fragili come gli anziani o gli immunodepressi. Nel frattempo i locali della scuola saranno sanificati. Rimarremo in costante contatto con le autorità sanitarie pe rquanto riguarda il tracciamento e la verifica di eventuali contatti sospetti. Per quanto la nostra comunità sia stata toccata marginalmente dall'emergenza sanitaria (dall'inizio della pandemia si sono registrati 12 casi di cui un decesso ndr), dobbiamo sempre tenere presente che il virus è dietro l'angolo e in qualsiasi momento può colpirci. Per questo è così importante rispettare le regole di prevenzione". Contagi in calo nel resto del comprensorio, dove le misure restrittive adottate dai vari sindaci sembrano dare i propri frutti. In particolare a Montecastrilli e Acquasparta. Nelle scorse settimane, a fronte di un'escalation dei casi, sia Angelucci che Montani avevano deciso di chiudere le scuole di ogni ordine e grado presenti nei propri comuni. Una ricetta che sembra aver funzionato e che nel giro di pochi giorni ha fatto scendere., rispettivamente, il livello dei casi da 57 a 40 e da 75 a 51 .

