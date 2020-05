Ultimo aggiornamento: 17:32

E' morto l'anziano di Melezzole, Angelo Danieli, travolto dalle fiamme dopo l'esplosione di un serbatoio di gasolio che stava cercando di riparare. Il pensionato era stato soccorso e si trovava ricoverato all’ospedale di Terni dove ieri pomeriggio era stato trasportato d'urgenza con un'ambulanza. Troppe gravi le ustioni riportate in tutto il corpo.Il pensionato, 78 anni, è rimasto gravemente ferito ieri pomeriggio in seguito all’incidente accaduto all’interno del suo giardino, in un casolare poco distante da Melezzole, frazione del comune di Montecchio. L’allarme è stato dato da un parente e sul posto si sono portati i vigili del fuoco di Terni ed Amelia insieme agli operatori della Croce Rossa di Avigliano Umbro per il successivo trasporto in ospedale.Dai primi riscontri l’uomo stava eseguendo un intervento di manutenzione sulla cisterna, posta all’interno di una capanna in lamiera. Secondo quanto ricostruito l’anziano stava sostituendo il rubinetto della cisterna quando, dopo aver acceso con il fuoco un pezzo di carta per agevolare l’operazione di reinserimento di un tubo, avrebbe dato origine all’incendio che si è sviluppato velocemente per la presenza di carburante a terra. Le fiamme lo hanno avvolto velocemente, facendolo diventare una torcia umana. Le grida hanno richiamato l’attenzione di un parente che si trovava in un’altra zona del casolare, ma quando è arrivato non ha potuto fare altro che spegnere le fiamme stesse con l’uso di una coperta.Le gravi ustioni hanno interessato in particolare il torace, le braccia ed il viso e proprio per le gravi condizioni non è stato neanche possibile trasportalo a Roma, al centro grandi ustioni del Sant'Eugenio. Oggi, purtroppo i suo cuore ha cessato di battere. mentre era ricoverato al Reparto di Rianimazione