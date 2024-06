Montecchio, elezioni comunali. La sfida Ferretti vs Gori è ormai vicina al traguardo

MONTECCHIO Separati in casa. Si è giocata così la sfida elettorale fra il sindaco uscente Federico Gori e la consigliera comunale Antonella Ferretti. Dopo cinque anni trascorsi all'interno della maggioranza, in occasione delle amministrative dell'8 e 9 giugno Ferretti ha infatti deciso di scendere in campo e correre contro il proprio sindaco. «Pensiamo - ha detto spiegando la decisione - che pur essendo Montecchio un comune molto piccolo, un'unica lista non rappresentasse adeguatamente la totalità dei cittadini». Non solo. «Negli ultimi tempi - continua - io e il mio gruppo, abbiamo notato un pò di stanchezza, un dibattito politico non più vivace. Ci è sembrato quindi un dovere civico farci avanti per garantire alle persone una scelta democratica». Sessantuno anni, orvietana di nascita ma cresciuta e vissuta a Montecchio, Antonella Ferretti ha lavorato come insegnante nella scuola primaria del paese. La sua esperienza politica sul territorio comunale è iniziata nel 2009, quando all'interno della giunta Lisei era stata nominata assessora. Dopo una pausa di cinque anni, era tornata sugli scranni del comune come consigliera dell'amministrazione Gori. Qualche settimana fa la decisione di correre per la carica a sindaca con la lista civica "Passo dopo passo. Per rinascere insieme". «Siamo un mix fra esperienza e novità - spiega - per la maggior parte liberi professionisti e imprenditori». Fra i punti principali del programma, servizi primari e sviluppo turistico. «Perseguiremo - dice - la valorizzazione del territorio ma senza perdere di vista l'ambiente, miglioreremo le vie di comunicazione con le frazioni, in particolare con Melezzole. Ultimo ma non ultimo, per contrastare lo spopolamento cercheremo di ripristinare e mantenere servizi primari come scuole e banche e sviluppare la produttività con un ripensamento della zona industriale». Sul fronte opposto Federico Gori - sindaco uscente candidato al terzo mandato con la lista civica Montecchio Oltre. Gori Sindaco - che delle parole comunità, fattore umano e dialogo ha fatto il suo manifesto. «La comunità - spiega - è un'estensione della mia famiglia, è la mia storia. I montecchiesi lo sanno, io ci sono e ci sarò, centrato sulle necessità ma senza rinunciare a sognare». Una carriera iniziata nel 2014, quando fu eletto sindaco per la prima volta. «L'approccio - ricorda - non fu affatto facile. Le persone vedevano solo un ragazzo (Gori aveva 29 anni ndr), poi piano piano hanno imparato a conoscermi». La seconda nel 2019, con un plebiscito. «La forza di questa amministrazione - precisa - è la condivisione con la comunità. Nessun progetto imposto dall'alto». Una dichiarazione d'amore, come spiega lui stesso, per un territorio in cui è nato e cresciuto. «La storia è la cosa più importante che abbiamo - dice - il nostro dna, qualcosa da cui non possiamo e non dobbiamo prescindere. Comprendere le sfumature che differenziano i luoghi, le persone e le frazioni del nostro territorio vuol dire capirne gli elementi identitari.

Anche per questo, abbiamo tenuto ad avere in lista una rappresentanza di frazione, che potesse ascoltare e dargli voce».