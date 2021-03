Montecchio, autobus di linea finisce in mezzo al bosco. Forse un colpo di sonno dell'autista

MONTECCHIO Autobus di linea finisce fuoristrada. Forse un colpo di sonno dell'autista fra le cause che ieri sera intorno alle 23 hanno fatto uscire dalla carreggiata un autobus di linea. La corsa, quella degli "operai delle acciaierie". Fortunatamente il mezzo viaggiava senza passeggeri e nonostante l'impatto anche per l'autista non ci sono state conseguenze. L'incidente è avvenuto sulla strada provinciale Sp205 al confine fra i comuni di Montecchio e Guardea. Secondo una prima ricostruzione, l'autista sarebbe stato vittima di un colpo di sonno e avrebbe perso il controllo del mezzo che sbandando, sarebbe uscito di strada andando a finire nella boscaglia che la costeggia. Al momento, si stanno organizzando le operazioni di recupero dell'autobus che comporteranno la chiusura al traffico del tratto della provinciale interessato.

