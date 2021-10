Montecchio e Amelia, addio a Peppe Laudi. Qualche settimana fa il suo messaggio affidato ai social:«Adesso tocca a me».

Venerdì 29 Ottobre 2021, 17:30

Giuseppe Laudi, per tutti Peppe, non ce l'ha fatta, la malattia non gli ha lasciato scampo. Ex sindaco di Montecchio per tre mandati consecutivi (dal 1981 al 1995), ex assessore della giunta Sensini nel 2006, nonostante si fosse ritirato a vita privata ormai da tempo, Laudi era conosciutissimo in città. La sua morte improvvisa ha lasciato tutti senza parole. L'aveva annunciata lui stesso dalla propria pagina Facebook qualche settimana fa, lasciando sgomenta l'intera comunità con cui, nonostante le limitazioni imposte dalla pandemia, si era mantenuto in stretto contatto attraverso la sua pagina social e diversi gruppi cittadini. «Ciao - aveva scritto sulla sua pagina - sono all'ospedale di Terni per una malattia che sembrava niente invece è terminale. Ora tocca a me». Tantissimi i messaggi di incoraggiamento che hanno invaso la sua bacheca, insieme a quelli di auguri per il suo ottantesimo compleanno, compiuto il 20 ottobre scorso. A cui, da oggi, si sono aggiunte centinaia di attestazioni di stima e cordoglio. «La notizia della morte di una persona è un fatto sempre doloroso -ha scritto il sindaco di Montecchio Federico Gori- figuriamoci quando si tratta di una persona cara, con cui hai percorso un lungo tratto di strada assieme. L'improvvisa dipartita di Peppe, come tutti affettuosamente lo chiamavamo, è una perdita grave per tutti; per gli amici, per la famiglia, per tutti quelli che gli hanno voluto bene. Lasci un vuoto enorme Pè, ma sapremo ritrovarti in tutto ciò che di buono hai lasciato durante la tua lunga esperienza come Sindaco di Montecchio, e non solo. Ti ricorderò sempre affettuosamente, facendo tesoro dei consigli che paternamente mi hai sempre dato».