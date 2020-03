Ultimo aggiornamento: 18:17

Il sindaco di Montecchio,, ha predisposto, nella mattina di sabato 21 marzo, due ordinanze di isolamento contumaciale per altrettanti cittadini residenti nel comune."In mattinata - spiega il primo cittadino - sono stato avvertito dal servizio sanitario di altri 2 casi di positivi al Covid-19 (Coronavirus) che sono presenti nel nostro comune.Il servizio sanitario sta vagliando la lista dei contatti avuti dagli stessi che oggi risultano positivi, per attuare tutte le procedure del caso. La situazione è monitorata continuamente in stretta collaborazione con i servizi sanitari."Secondo quanto segnalato dal sindaco i due casi dovrebbero riferirsi alla figlia e all'assistente domiciliare della signora deceduta qualche giorno fa e risultata positiva al virus Covid-19."Si rinnova l’invito a tutta la cittadinanza - fa un appello il sindaco - ad osservare scrupolosamente le linee di comportamento emanate dal Governo e dalla Regione, soprattutto riguardo al divieto di spostamento."