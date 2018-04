MONTECASTRILLI Saranno 230 le aziende e gli espositori, non solo umbri, che parteciperanno alla 52/a edizione di Agricollina, in programma al centro fiere don Serafini di Montecastrilli dal 20 al 22 aprile. Un'edizione che ospiterà le migliori aziende zootecniche ed agrarie del territorio regionale promuovendo i prodotti a km 0 e le pregiate carni chianine, grazie al supporto di Regione, Provincia di

Terni, Coldiretti, Confcooperative Umbria, Confederazione italiana agricoltori, Confartigianato e associazione regionale allevatori. Tra gli eventi previsti, il 22 aprile ci sarà la firma dell'atto costitutivo dell'associazione Amar-Wfara (Associazione mondiale di amicizia delle aree rurali-World Friendship association of rural areas) che racchiude 22 nazioni di quattro continenti, unite per promuovere e fra crescere le aree rurali del pianeta internazionalizzando le aziende e creando una rete di relazioni economico-sociali. «Il 22 - ha detto il sindaco di Montecastrilli, Fabio Angelucci, presentando Agricollina - ci saranno in videoconferenza da tutto il mondo i rappresentanti più importanti della zootecnia che sigleranno questo rilevante accordo per cogliere insieme le opportunità che offre». Agricollina 2018 sarà anche l'occasione per riflettere sulle prospettive della zootecnica. «Faremo il punto della situazione sulla filiera agricola e sulle sue potenzialità di sviluppo - ha detto il presidente di Coldiretti

Terni, Massimo Manni - avendo come riferimento anche i partner istituzionali e i fondi comunitari». Una delle novità della manifestazione sarà costituita da una vetrina sulla biodiversità del mare, come ha annunciato Stefano Pignami dell'asso allevatori Umbria. «Daremo anche un riconoscimento - ha detto - alle migliori aziende di chianina a livello regionale».

