A Montecastrilli nasce un nuovo portale turistico. «L’iniziativa - annuncia l’assessore al turismo Claudia Sensini - va nella direzione di migliorare la qualità di vita dei nostri concittadini, promuovere uno sviluppo sostenibile e offrire sempre più concrete opportunità di lavoro». L’obiettivo del portale del turismo che il Comune di Montecastrilli realizzerà insieme ad Ansat (Associazione nazionale sviluppo attività e territori) è quello di aiutare le aziende del territorio a sviluppare progetti che esaltino i prodotti enogastronomici locali, il patrimonio paesaggistico e culturale. «La promozione, la salvaguardia e la valorizzazione del territorio – dichiara ancora l’assessore Sensini - sono alla base degli obiettivi che l’amministrazione comunale sta perseguendo in questi anni. Con la recente approvazione del bilancio, proseguiamo la strada verso questi traguardi che rappresentano un valore aggiunto e una grande opportunità di rilancio economico».

«Il portale turistico dedicato al nostro territorio – aggiunge Sensini - sarà uno strumento unico, contenitore e aggregatore di notizie qualificate e coerenti, in grado di intercettare le consultazioni dei turisti. La scelta è nata in seguito alla consapevolezza di dover dare un nuovo impulso agli operatori del territorio che, in questo particolare momento storico, necessitano della vicinanza delle istituzioni, con proposte supportate da strumenti e competenze all’avanguardia».

© RIPRODUZIONE RISERVATA