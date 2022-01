Montecastrilli, muore di Covid a 56 anni. Cordoglio nella comunità.

MONTECASTRILLI Giampiero Pellegrini ha perso la sua lotta contro il Covid -19. Dopo quasi due mesi di ricovero all'ospedale di Perugia il cinquantaseienne, marito della consigliera comunale Claudia Sensini, è stato sopraffatto dalle complicanze della malattia ed è deceduto oggi. L'uomo, molto conosciuto e stimato in città lavorava nell'edilizia. Inizialmente ricoverato a Terni, successivamente era stato trasferito al Santa Maria della Misericordia di Perugia dove era stato necessario il ricovero in rianimazione. Una notizia che ha colpito al cuore l'intera comunità montecastrillese in un momento in cui la diffusione esponenziale del contagio, oggi la dashboard regionale segna 266 casi su tutto il territorio comunale, sta mettendo a dura prova i nervi di tutti.