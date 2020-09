Montecastrilli, indagine epidemiologica sui contatti del parroco. Positivo al Covid-19 un minorenne.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTECASTRILLI - Ancora un caso di Covid-19. Ad essere colpito stavolta un minorenne attualmente asintomatico e in isolamento presso il proprio domicilio. Si tratta di un caso di contagio derivato da quello del sacerdote che presta servizio in diverse parrocchie del territorio comunale. Come da protocollo, dopo la positività al virus accertata sul parroco lo scorso 25 agosto, da parte dell'Usl Umbria 2 era scattata l'indagine edpidemiologica che aveva individuato circa trenta persone fra i cosiddetti contatti a rischio. La notizia aveva provocato un certo scompiglio nella comunità, soprattutto fra i tanti fedeli e anziani che abitualmente frequentano la parrocchia e tutti quelli che avevano partecipato al pranzo di Ferragosto a cui era intervenuto anche il presule. Nei giorni successivi erano stati fatti i tamponi che hanno restituito risultati negativi. Un sospiro di sollievo, tranne in un caso, dubbio. "Per fugare qualsiasi incertezza- ha spiegato il sindaco Fabio Angelucci- il tampone è stato ripetuto e purtroppo si è avuto il risultato positivo. Fortunatamente la persona non presenta sintomi è può rimanere a casa con i propri cari. Auguro a tutti una pronta guarigione e raccomando di tenere alta la guardia, continuando a rispettare le norme di prevenzione del contagio".