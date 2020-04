© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTECASTRILLI Verrà celebrata con una call conference internazionale la 50esima Giornata Mondiale della Terra in programma domani, 22 aprile. L’evento si inserusce all’interno del programma del Festival Internazionale del Turismo Sostenibile delle Terre Arnolfe - FITS Terre Arnolfe, il cui svolgimento, a causa dell’emergenza Covid, è stato trasferito interamente on line.La call conference si articolerà in due momenti. Il primo caratterizzato da una serie di sessioni plenarie e parallele su argomenti di stretta attualità, con la partecipazione di esperti nazionali e internazionali che porteranno in conclusione alla tavola rotonda sul tema “Il Turismo sostenibile come risposta di resilienza endogena e rigenerazione dei territori dopo lo shock del COVID 19”. Il secondo rappresentato da un concorso artistico in tema di fotografia, film, musica e poesia, intorno ai temi della Terra e dello Sviluppo Sostenibile.