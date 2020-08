Montecastrilli e frazioni, parroco positivo al Covid-19

MONTECASTRILLI - Un altro caso positivo al Covid-19. Ad essere colpito questa volta un parroco della della Diocesi di Orvieto - Todi che presta servizio anche nelle diverse frazioni del comune di Montecastrilli. Il sacerdote, ha scoperto la propria positivà a seguito di un tampone effettuato in quanto individuato come contatto diretto di un'altra indagine epidemiologica in corso per una persona risultata a sua volta positiva al virus. Un effetto domino che desta preoccupazione nelle autorità preposte al monitoraggio e al contenimento del contagio. Attualmente l'uomo sta bene e non presenta sintomi, ma la sua positività apre uno scenario complesso per la direzione sanitaria impegnata nella ricostruzione epidemiologica. Sarebbero infatti stati molteplici i contatti avuti dal presule nelle ultime settimane, soprattutto fedeli anziani. © RIPRODUZIONE RISERVATA