Montecastrilli, Coronavirus entra nella scuola dell'infanzia e primaria. Il sindaco Angelucci chiude tutto.

MONTECASTRILLI - Casi positivi al Coronavirus nel plesso scolastico di Montecastrilli, il sindaco Fabio Angelucci blinda tutto. Fino al prossimo 10 novembre tutti gli allievi della scuola dell'infanzia e della primaria tempo pieno saranno in isolamento fiduciario e l'edificio scolastico chiuso e sottoposto a sanificazione. L'ordinanza sindacale, firmata ieri nella tarda serata si è resa necessaria in seguito all'indagine epidemiologica condotta dopo l'accertamento di un positività al Covid-19. "Da quanto emerso- ha spiegato lo stesso Angelucci- praticamente la quasi totalità degli studenti, degli insegnanti e del personale ata rientrava nei cosiddetti contatti a rischio e dunque necessitava di isolamento. A fronte di questi dati, e considerato il numero residuale delle persone che non rientravano nella quarantena -precisa- ho ritenuto più sicuro per la pubblica incolumità procedere con l'ordinanza". Ad oggi il numero dei casi positivi al Covid -19 sul territorio comunale è di 39 unità.

