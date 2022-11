Montecastrilli, coppia perseguitata da un ex-fidanzato. Arrrestato un trentasettenne di Acquasparta

MONTECSTRILLI Perseguitati dall'ex di lei. E' successo a una coppia di trentenni di Montecastrilli entrata nel mirino di un trentasettenne di Acquasparta. L'uomo, convinto che la ex avesse avuto un relazione con l'attuale compagno quando ancora stavano insieme, ha iniziato a compiere ai danni della coppia una serie di gesti intimidatori.

In preda all'ira, ha distrutto il parabrezza dell'auto della ragazza, mentre il veicolo era in sosta lungo la via, e preso a calci il portone della casa di lui.

In seguito agli accertamenti del caso, i Carabinieri della stazione di Montecastrilli hanno deferito l'uomo in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Terni con l'accusa di “danneggiamento continuato”, aggravato dai futili motivi.