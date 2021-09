Montecastrilli, il candidato sindaco Riccardo Aquilini presenta la sua lista. Ambiente, agricoltura e innovazione gli ingredienti principali del programma

Sabato 11 Settembre 2021, 16:10 - Ultimo aggiornamento: 17:09

MONTECASTRILLI Una lista civica aperta a tutte le forze politiche, sociali, civiche, dell'associazionismo culturale e sportivo, del volontariato che intendono collaborare insieme per realizzare un progetto di cambiamento basato sulla trasparenza e il lavoro di squadra. Si presenta così CivicaMente per Montecastrilli, la lista guidata da Riccardo Aquilini, ex assessore della giunta Angelucci e candidato sindaco alle prossime elezioni del 3 e 4 ottobre.

Una lista alla pari, sei donne e sei uomini, per un gruppo eterogeneo per composizione e professionalità. Avvocati, scrittori, insegnanti, liberi professionisti, tutti fra i 23 e i 63 anni.

Partecipazione, sostenibilità e innovazione rappresentano i tratti fondamentali del programma.

«Non è un caso -precisa Aquilini - che abbiamo scelto l’ape come simbolo elettorale, segno di operosità e di impegno nel perseguire l’unico obiettivo possibile, ovvero, il bene comune. L’interesse primario del Comune di Montecastrilli deve essere quello di stimolare una rinascita che porti ad un nuovo sviluppo. L’ape simboleggia anche l’ambiente e l’agricoltura, che sono e dovranno essere la vocazione primaria del nostro territorio. Vogliamo vincere, questo è sicuro -precisa- ma seguendo la nostra strada. La nostra è una lista libera, non c'è nessuno dietro a cui rendere conto, non abbiamo "le mani legate" o impegni da rispettare, se non quelli presi direttamente con i cittadini».

Se la lista dovesse conquistare il municipio, all'orizzonte ci sono la realizzazione di un'amministrazione più trasparente (attivazione dello “sportello del cittadino”, organizzazione di assemblee periodiche con la cittadinanza, progettazione partecipata degli interventi più importanti, attivazione di una “consulta” giovanile di ragazze e ragazzi), un progetto per la sostenibilità ambientale (incentivo dell'uso dei prodotti a km0, manutenzione e cura del verde urbano e degli spazi collettivi per favorire la socialità), e un piano per l'innovazione (connessione a banda larga per tutti, digitalizzazione della terza età, incentivi per giovani coppie che decideranno di vivere sul territorio).



«L'articolo 2 del Testo unico degli Enti Locali -chiude Aquilini- stabilisce che “Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.” Questo principio l’abbiamo fatto nostro e rappresenta la nostra sfida, o meglio, la nostra massima ambizione».

La lista dei candidati

1) Valentina Armadori 23 anni, operatore sociale, studentessa

2) Rita Busecchini 46 anni, dipendente, membro del direttivo della pro loco

3) Maurizio Carpinelli 56 anni, impiegato presso le Fornaci Briziarelli Marsciano

4) Marta Chianella 39 anni, ragioniera azienda privata

5) Ferdinando Cimmino 55 anni, autista e formatore presso autoscuola

6) Paola Fiordineve 40 anni, responsabile Affari legali e societari in azienda privata

7) Daniele Marchetti 47 anni, impiegato e scrittore

8) Monica Petronio 50 anni, insegnante storia e filosofia (Liceo Scientifico Donatelli Terni) e presidente regionale slow food Umbria

9) Daniele Ricci 37 anni, Tecnico di laboratorio presso l’IPSIA Terni e presidente della festa del trattore

10) Stefano Romani 35 anni, libero Professionista e partecipante attivo della pro loco

11) Giorgia Tamburini 25 anni, consulente, studentessa e volontaria nelle varie associazioni locali

12) Claudio Venturi 63 anni, artigiano e presidente dell’AVIS comunale