Montecastrilli, auto giù per la scarpata rimane in bilico sul precipizio. Paura per la donna alla guida.

Sabato 10 Luglio 2021, 16:42 - Ultimo aggiornamento: 17:29

CASTEL DELL'AQUILA Un brutto incidente e un recupero difficile e delicato che ha richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco e dell'elisoccorso. Nel corso della mattinata una donna di sessantasette anni residente nella frazione di Frattuccia (comune di Guardea) stava percorrrendo con la sua auto la provinciale nella zona di Castel dell'Aquila (Montecastrilli) quando, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo ed è finita giù per la scarpata. Immediato l'intervento dei Vigili del Fuoco e della Cri di Avigliano che una volta giunti sul posto si sono trovati davanti ad uno scenario terribile. L'auto infatti, una fiat Panda con la donna cosciente ancora all'interno, si trovava in precarie condizioni di equilibrio e rischiava di precipitare ulteriormente. Per questo, soltanto dopo aver ancorato l'automobile, i soccorritori hanno potuto estrarla dalle lamiere e consegnarla alle cure degli operatori sanitari giunti sul posto. La donna è stata trasportata all'ospedale di Perugia in codice rosso a cause delle serie condizioni legate alla dinamica del sinistro anche se non sarebbe in pericolo di vita. In corso di accertamento le cause che hanno determinato l'incidente. Fra le ipotesi al vaglio quella del malore. La sessantasettenne potrebbe essersi sentita male mentre l'auto era in marcia e aver così perso il controllo del mezzo.