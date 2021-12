Montecastrilli, annullati i concerti di Natale causa Covid.

MONTECASTRILLI Annullati i concerti di Natale. Si allunga la lista degli eventi natalizi annullati o rinviati di fronte alla nuova ondata che sta investendo tutto il comprensorio. Una comunicazione arrivata nel tardo pomeriggio, diffusa dallo stesso sindaco Riccardo Aquilini che dopo aver registrato un aumento dei casi positivi al Coronavirus nel suo comune, oggi saliti a 17, e alla luce dell'ordinanza regionale diramata ieri, ha scelto la strada della prudenza.

«A seguito dell'ordinanza di ieri della Presidente della Regione Umbria - ha scritto in una nota- e all'andamento generale dei contagi Covid-19, con grande rammarico abbiamo ritenuto opportuno, in via precauzionale, annullare i concerti di "Armonie di Natale". Siamo sicuri che sarà solo un rinvio. Ringraziamo per la collaborazione le parrocchie e le Pro Loco del territorio. Viva la musica!».