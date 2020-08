Ultimo aggiornamento: 09:12

MARSCIANO - Questo venerdì, 7 agosto, l'anfiteatro nel bosco nel Parco dei Sette Frati sul Monte Peglia tornerà ad animarsi grazie a un evento musicale di sicuro fascino. Il già leader della rock band Marlene Kuntz,, concederà al pubblico un incontro tra parole musica, un mix tra un'intervista, un reading e un concerto dal suggestivo titolo "Dal Cuore al Cielo” (inizio alle 21.30). L’appuntamento è il secondo di una breve rassegna organizzata da la Cantinetta Summer, che è stata inaugurata venerdì 24 luglio con un live di: «Il pubblico ha risposto in modo eccellente - ha raccontatodella Cantinetta - e siamo riusciti a realizzare al meglio l’evento nonostante tutte le nuove norme, davvero rigidissime. La serata è stata speciale, considerato anche il fatto che proprio con la Donà avevamo interrotto i nostri concerti in Cantinetta lo scorso 28 febbraio per l’avvento del Covid. Ricominciare con lei è stato ancora più emozionante. Il pubblico, davvero numeroso, ha apprezzato molto i suoni e l'effetto luci che i fonici hanno realizzato per valorizzare al meglio l'anfiteatro del Parco».Un’iniziativa volta in primis a valorizzare il territorio e i luoghi caratteristici che ne rappresentano il cuore, grazie ad eventi culturali trasversali che gli stessi organizzatori definiscono “unici”. Il parco naturale individuato per gli spettacoli, da poco insignito di uno speciale riconoscimento Unesco, racchiude migliaia di piante ultracentenarie in una una vera e propria riserva di circa 30 ettari a 800 metri sul livello del mare. Il prossimo artista sotto i riflettori sarà dunque il cantautore piemontese Cristiano Godano, che in un’intervista guidata da(ma dove il pubblico potrà intervenire con proprie domande), racconterà la sua storia artistica seguendo il filo rosso del racconto biografico, pubblicato lo scorso anno, "Nuotando nell'aria”. La voce e la chitarra del leader dei Marlene Kuntz, regaleranno anche brani dall’ultimo album “Mi ero perso il cuore”. L’accesso alla serata è esclusivamente su prenotazione, con 90 posti disponibili al costo di 20 euro compresa una consumazione. Prima e dopo lo spettacolo selezioni musicali a cura di. Il prossimo evento live promosso dalla Cantinetta Summer sulla cima del Monte Peglia è previsto per il 28 agosto, quando sarà protagonistadegli Ustmamò con “Futura Umanità”.