Monsignor Francesco Antonio Soddu sarà il nuovo vescovo di Terni: è stato il direttore della Caritas

Venerdì 29 Ottobre 2021, 11:54 - Ultimo aggiornamento: 12:22

Monsignor Francesco Antonio Soddu sarà il nuovo vescovo di Terni, Narni e Amelia. A dare l'annuncio è stato venerdì mattina monsignor Giuseppe Piemontese che nella scorsa primavera, compiendo 75 anni, ha raggiunto il limite di età per rimanere in carica come presule.

La scelta quindi è ricaduta su monsignor Francesco Antonio Soddu, Direttore della Caritas. Nato a Chiaramonti provincia di Sassari il 24 ottobre ha compiuto 62 anni. Ordinato presbitero il 27 aprile del 1985 nella Cattedrale di Sassari,ha effettato gli studi teologici presso la pontificia Facoltà Teologica della Sardegna (Baccalaureato in Sacra Teologia e Licenza in Teologia Pastorale).

Monsignor Francesco Antonio Soddu è diventato direttore della Caritas nazionale il 27 gennaio 2012.