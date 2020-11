Terni, in giro di notte ubriaco sul monopattino: denunciato per guida in stato di ebbrezza

Di notte alla guida di un monopattino lungo i viali di Terni: non poteva passare inosservato alla pattuglia dei carabinieri l'uomo che stava facendo i controlli. I militari lo hanno fermato per verificare se alla base del suo spostamento vi fosse uno dei motivi consentiti ma l'uomo ha opposto resistenza. I Carabinieri hanno proceduto anche a perquisizione personale e lo hanno trovato in possesso di un coltello, una forbice, un cacciavite ed un grammo di sostanza stupefacente del tipo cocaina.

APPROFONDIMENTI PESCARA Spaccia ai ragazzini sul monopattino: arrestato 54enne L'IDEA Terni, la Piastra logistica come hub per la distribuzione del... CORONAVIRUS La testimonianza: «Venti giorni di malessere prima del tampone:... CORONAVIRUS Positiva o Negativa? La fila, il tampone, l'attesa per la risposta

L’uomo, un 35enne italiano, già noto alle forze dell’ordine, è stato multato per aver violato la normativa in materia Covid-19, ed è stato denunciato a piede libero per resistenza a pubblico ufficiale, porto di armi od oggetti atti ad offendere e segnalato alla Prefettura di Terni quale assuntore di stupefacenti. Inoltre, una volta portato in caserma e sottoposto ad alcoltest, è risultatoo avere un tasso alcolemico superiore a quello consentito e quindi deferito anche per guida in stato di ebbrezza.

In monopattino elettrico a 100 all'ora, mille euro di multa. Fermato dalla municipale a Moncalieri

Ultimo aggiornamento: 11:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA