CITTA' DI CASTELLO - Monica Bellucci in Altotevere per trascorrere in famiglia alcuni momenti di relax e festeggiare il compleanno. Stesso tavolo nel ristorante dell’amico Roberto Polchi, l’Osteria del Musicista di Selci-Lama, il menù prediletto base di antipasti della tradizione altotiberina (crostini e affettati misti della migliore norcineria),poi ancora gnocchetti allo scoglio, assaggi di pizza, il solito dessert e tanta allegria. Una serata da toccata e fuga che non è certo passata inosservata per la bellissima Monica che sabato sera ha cenato nel locale che l’ha vista crescere fino a diventare icona del made in italy dellamoda e del cinema in tutto il mondo,assieme agli amati genitori, Pasquale e Brunella ai parenti più stretti. Inevitabile la curiosità dei numerosi clienti del ristorante che non ha però minimamente scalfito e disturbato la privacy della celebre concittadina.«Monica è straordinaria, la conosco da tanti anni, l’ho vista crescere ed oggi è sempre la stessa, solare e pronta a ricordare gli anni della sua infanzia nei luoghi cari dove è nata» ha dichiaratocon orgoglio, Roberto Polchi, titolare del ristorante immortalato assieme alla bellissima Monica,elegante come sempre in abito scuro, nel profilo Facebook del figlio Marco.