Mondiali U23 canottaggio, Molinari in semifinale mentre Pallozzi si deve accontentare della finale B

Tommaso Molinari in semifinale, mentre Francesco Pallozzi dovrà accontentarsi della Finale B. Ai Mondiali di canottaggio Under 23 alla Schiranna di Varese recuperi da acuto per gli equipaggi azzurri. Delle nove imbarcazioni impegnate, ben sette superano il turno. Tra queste in cinque vanno direttamente in finale e due in semifinale. Bene il Doppio maschile di Tommaso Molinari e Andrea Licatosi che vince la prima batteria davanti a Gran Bretagna e Australia e si qualifica per la semifinale in programma oggi. Buona partenza del Doppio dell'Italia che, insieme a Gran Bretagna e Australia, si porta nel gruppo di testa per comporre le tre posizioni utili al passaggio. Ai 1.000 metri è la Gran Bretagna a prendere la testa della corsa con l’Italia che rimane incollata all’Australia. Nella seconda metà di gara è però l’armo azzurro di Licatalosi e Molinari il più veloce in acqua e sul traguardo ingaggia una testa a testa con la Gran Bretagna in acqua esterna e in volata conquista la prima posizione. Anche gli Aussie in semifinale, mentre Grecia, Taipei e Giappone faranno la finale C. Nell'altra batteria di recupero Uruguay, Croazia e Repubblica Ceca qualificate alla semifinale mentre Norvegia, Canada e USA vanno in finale C. Non ce la fa l'Otto di Francesco Pallozzi che chiude al quarto posto e dovrà accontentarsi della finale B. Nella prima batteria di recupero dell'Otto sono in gara cinque equipaggi e solo i primi due vanno in finale per lottare per una medaglia. L'Italia di Kushnir, Dini, Felici, Pallozzi, Gilli, Pappalepore, Gardino, Pappalettera, timoniere Capponi parte più in sordina rispetto agli avversari. A condurre nei primi metri di gara sono Romania e Germania con gli azzurri a metà gara in quarta posizione. Nella seconda parte di gara sono ormai le ammiraglie rumene e tedesche in vantaggio, con l’Italia che, nelle retrovie, ingaggia una lotta con il Canada per rientrare. Negli ultimi metri, il timoniere Capponi richiama gli otto azzurri che scatenano tutti i cavalli per recuperare sulla Francia ma non vanno oltre la quarta posizione. Già qualificato per la finale che assegna le medaglie il Quattro di coppia PL di Matteo Tonelli che ha vinto la propria gara di qualificazione e sarà in acqua domani, venerdì.