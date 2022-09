Mondiali tiro con l'arco 3D, la ternana Sabrina Vannini bronzo nel mixed team

TERNI A medaglia nel Mondiale di tiro con l'arco 3D disputato in casa. Sui campi di gara ai Piani di Ruschio è bronzo per la ternana Sabrina Vannini nella finale del mixed team specialità arco istintivo. La coppia composta da Fedele Soria e dall'atleta degli Arcieri Città di Terni si era qualificata con il secondo punteggio ed era finita così nel tabellone contro la Spagna di Vasco Inigo e Marco Rubio che si era qualificata come terza.



Purtroppo in semifinale l'hanno spuntata gli iberici per 79-52, ma poi Soria e Vannini stati in grado di far valere tutta la loro voglia di rivalsa nella finale per il bronzo contro la Gran Bretagna di Monteith e Cullen. La finalina si è conclusa 69-64 in favore degli azzurri in un match deciso all'ultima piazzola. Un finale al cardiopalma con i britannici in vantaggio di 3 punti (54-52) dopo aver vinto il primo parziale 21-18 e aver pareggiato gli altri due 18-18 e 15-15. Ma proprio all'ultima sagoma la coppia italiana è riuscita a ribaltare la situazione, imponendosi con il parziale di 18-10. Il titolo iridato è andato all'Austria, vittoriosa sulla Spagna 70-64.



Quattro le finali disputate ieri dagli Azzurri e quattro le medaglie conquistate. Oltre al bronzo di Sabrina Vannini e Fedele Soria, è arrivato l'oro degli specialisti del compound Irene Franchini e Marco Bruno. E poi ancora l'argento per il duo del longbow composto da Giulia Barbaro e Giuliano Faletti. E l'altro bronzo di Cinzia Noziglia e Giuseppe Seimandi, entrambi già qualificati per le semifinali individuali, nella divisione arco nudo. Ma il Mondiale di Sabrina Vannini non finisce qui. Anche nell'individuale l'atleta ternana si sta facendo valere tanto da guadagnarsi l'accesso diretto nella semifinale, ovviamente sempre nell'arco istintivo o traditional bow com'è anche chiamato.





La portacolori degli Arcieri Città di Terni ha infatti concluso le qualificazioni in seconda posizione con 774 punti, a sole 3 lunghezze dalla prima, l'austriaca Claudia Weinberger (777) e davanti all'altra italiana Michela Donati, terza con 734. Mentre l'altro ternano Nicola Kos, alla sua prima partecipazione in un Mondiale, ha concluso la seconda giornata di qualifica tra gli uomini in ottava posizione con 788 punti. Il bronzo della Vannini chiude in gloria la prima giornata di finali ai Prati di Stroncone. Una medaglia storica perchè la specialità del mixed team è al debutto assoluto nella storia della manifestazione iridata dopo l'introduzione della World Archery lo scorso anno.Oggi in programma sempre ai Prati di Stroncone turni eliminatori individuali in tutte e quattro le divisioni del compound, arco nudo, arco lungo e arco istintivo. Venerdì quarti, semifinali e finali a squadre. L'Italia sarà in gara con entrambi i terzetti: Giulia Barbaro, Irene Franchini e Cinzia Noziglia contro la Spagna; Marco Bruno, Giuliano Faletti e Giuseppe Seimandi contro la Svezia. Sabato giornata di chiusura con semifinali e finali individuali nel Parco Archeologico di Carsulae. E Sabrina Vannini a caccia di un'altra medaglia.