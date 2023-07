Mondiali amari per Alessio Foconi, fioretto a squadre ko con polemiche

Si chiude a quota 10 medaglie il Mondiale di scherma a Milano per l'Italia. La squadra maschile del fioretto (formata da Alessio Foconi, Daniele Garozzo, Filippo Macchi, Tommaso Marini) è andata ko nei quarti contro Hong Kong per 45-40, in una sfida terminata tra le polemiche e i fischi del pubblico per l'esultanza di Cheung Ka Long, che dopo l'ultima stoccata si è rivolto alla tribuna portandosi il dito

alla bocca e scatenando in particolare la reazione di Macchi,

trattenuto dai compagni.

Terminano così le occasioni per gli azzurri di conquistare ulteriori podi nel torneo. L'Italia chiude la competizione con quattro ori (mai così tanti dal 2018), quattro argenti e due bronzi: si tratta della seconda miglior prestazione di sempre ai Mondiali con 10 medaglie complessive, a -1 dal record di 11 fatto segnare nel 1949 al Cairo e nel 2011 a Catania, ultima edizione ospitata in Italia.