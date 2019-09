© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASSISI - Si avvicina la data del grande evento che porterà sul palco del teatro Lyrick di Assisi una selezione di “grandi stelle” della musica italiana decise a dare un contributo a favore dell’Istituto Serafico di Assisi: il 4 ottobre alle 21.00 scatterà il “Concerto per la vita” ideato da, rispettivamente fondatore e presidente della Nazionale Italiana Cantanti, e sostenuto condivisa dal direttore generale della stessa Nazionale. Sotto la regia dei due Maestri saranno tanti gli artisti ad esibirsi, accompagnati dalla Paolo Belli big band. Già confermatima sono previsti anche altri ospiti a sorpresa. L’evento si terrà nel giorno dedicato a San Francesco, giorno in cui si celebra anche la “giornata nazionale del dono”.Tanti grandi musicisti giungeranno ad Assisi per sostenere con l’incasso della serata l’Istituto Serafico di Assisi e per far conoscere l’esistenza di questo luogo a tutta l’Italia. Una realtà che da quasi 150 anni rappresenta un modello di eccellenza italiana ed internazionale nella riabilitazione, nella ricerca e nell’innovazione medico-scientifica per i ragazzi con disabilità plurime. Bambini ciechi, sordomuti e autistici che, grazie ad oltre 160 collaboratori, hanno ogni giorno una vita più sopportabile e nuove speranze attraverso una ricerca a livello mondiale. Un lungo percorso costellato di importanti traguardi, che non hanno mai rappresentato dei punti d’arrivo, bensì dei punti di partenza volti a conquistare l’unica meta cui il Serafico tende: continuare a crescere per garantire giorno dopo giorno ai propri ragazzi maggiori servizi e una migliore qualità della vita restituendo al tempo stesso al territorio umbro delle reali opportunità di sviluppo. «Se il mondo fosse come il Serafico sarebbe un mondo perfetto» ha dichiarato Mogol. Le prevendite dei biglietti sono già aperte; si va da 15 a 35 Euro.