Moglie e marito nei guai a Baschi. Denunciati per maltrattamenti su un cane

Una donna 38enne orvietana ed un uomo di Todi di 39 anni, moglie e marito, sono stati deferiti in stato di libertà alla competente Procura della Repubblica di Terni, per i reati di “maltrattamento di animali” e di “abbandono di animali”, nella mattina di mercoledì 17 novembre.

A notificare loro il provvedimento sono stati i militari dell’Aliquota Radiomobile del locale Comando Compagnia Carabinieri di Orvieto al termine di una spedita attività investigativa che aveva mosso i primi passi solo il giorno prima, a seguito di una indicazione anonima, che indicava come in un terreno di proprietà dei predetti, che si trova nel comune di Baschi, si poteva notare da tempo un cane tenuto in condizioni non idonee.

Sul posto, a seguito di un sopralluogo effettuato anche con l'ausilio di personale medico\veterinario dell'Azienda USL di Terni, è stato accertato che il cane, un rottweiler, era effettivamente denutrito, presentava sintomi di atrofia muscolare e debolezza, nonché evidenti lesioni cutanee e che, infine, viveva in un ambiente con carenti condizioni igieniche. L’animale è stato posto sotto sequestro ed affidato al canile sanitario di Sangemini.