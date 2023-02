Maltrattamenti alla moglie, dovrà scontare 3 anni e mezzo di carcere

TERNI I carabinieri della Stazione di Terni hanno arrestato, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Terni, un cittadino romeno poco più che trentenne residente a Terni. L’uomo, che è stato ristretto presso la locale Casa Circondariale, deve scontare la pena di 3 anni e mezzo di reclusione in seguito ad una sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Terni per il reato di “maltrattamenti in famiglia”. I fatti contestati risalgono all’anno 2019 quando gli stessi Carabinieri della Stazione di Terni avevano indagato il trentenne dopo aver ricevuto la denuncia da parte dell’allora moglie, anch’essa romena, stanca di subire violenze e soprusi dal marito. L’indagine si è quindi conclusa con la condanna dell’uomo e per lui si sono spalancate le porte del carcere di Sabbione. Il romeno, all’atto dell’arresto, si trovava agli arresti domiciliari in applicazione di una misura cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Terni perché nuovamente indagato per il reato di “maltrattamenti in famiglia” in danno della sua nuova compagna, anch’essa romena e vittima di violenze. Nonostante la misura cautelare il romeno, che non la poteva avvicinare l’ex compagna perché il giudice aveva emesso anche il provvedimento del divieto di avvicinamento alla parte offesa, è stato trovato presso la sua abitazione in compagnia proprio della vittima, la sua ex compagna, così violando anche il provvedimento del giudice, motivo per il quale i carabinieri di Terni lo hanno anche denunciato alla Procura della Repubblica per aver violato la misura cautelare in atto.