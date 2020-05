Ultimo aggiornamento: 16:08

ORVIETO Un ingegnere orvietano di 73 annidi Orvieto ha perso la vita in un incidente avvenuto questa mattina, alle 10.40,a Modena nei pressi dello Scalo merci di Marzaglia, dopo essere rimasto schiacctao dalla sua Jaguar. Secondo i primi riscontri l’uomo, A. P., è arrivato sul posto con la Jaguar per un sopralluogo tecnico della struttura. L’auto, dotata di cambio automatico, è stata parcheggiata sulla via, che non ha sbocchi su altre strade, nell’area di pertinenza dello Scalo merci. Tuttavia, scendendo dell’abitacolo, probabilmente non sarebbe stato attivato il freno a mano. Il veicolo, posteggiato nelle vicinanze del guard-rail, collocato sul lato sinistro, avrebbe così proseguito la corsa per alcuni metri in direzione della barriera metallica. L'uomo avrebbe provato a rientrare a bordo per fermarne la marcia, ma proprio durante questa operazione sarebbe rimasto schiacciato tra la carrozzeria della Jaguar e le lamiere del guard-rail. Alcune persone e un collega, presenti assieme al 73enne, hanno allertato i soccorsi e sul posto è arrivata un’ambulanza del 118 con medico a bordo, riscontrando il decesso dell’uomo. Del caso verrà informata anche la Procura.