Modena (Fi): «Draghi pensi alla nostra Umbria e allo sviluppo delle regioni meno ricche»

PERUGIA - L'Umbria saluta Mario Draghi e l'avvio del nuovo governo con un invito particolare. «Per l'Umbria e la sua gente oggi è un giorno importante - dice la senatrice di Forza Italia Fiammetta Modena, membro della commissione giustizia di Palazzo Madama - sono certa che il governo Draghi porterà tanto benessere alla nostra terra e alla nostra regione, l’idea di sviluppo che Mario Draghi oggi ci ha spiegato e illustrato nei dettagli può significare per un territorio come il nostro l'occasione della grande svolta».

L'appello ha un valore specifico anche perché Mario Draghi da anni ha scelto di vivere proprio in Umbria, a Città della Pieve: «Sono convinta - continua l'esponente forzista - che Mario Draghi farà con tutti noi quello che diversi governi del passato non hanno saputo fare o non sono riusciti a fare, e lo farà trovando nella dialettica interna lo spirito ideale per costruire anche le nostre certezze del futuro. Come donna umbra, fortemente legata alla sua terra di origine e alla sua gente, chiederò a Mario Draghi che l'esecutivo non abbassi mai la guardia in difesa delle regioni meno ricche come la nostra, dove uno sviluppo organico e rigoroso puo’ determinare la grande svolta del futuro... e sappia che noi l'aspettiamo».

