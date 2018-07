di Francesca Duranti

PERUGIA - Questa sera alle 21.00 nella scalinata di Palazzo dei Priori si ripeterà l'annuale appuntamento con il design e la moda per la diciannovesima sfilata del NID.



Si potranno ammirare più di 80 uscite realizzate da 41 giovani stilisti che in sei mesi di corso del Nuovo Istituto di Design, hanno appreso le tecniche di progettazione divenendo autonomi nella confezione di abiti d'alta moda, maglieria, mare e sportwear.



Dalla prima all'ultima uscita sarà un crescendo di creazioni dall'abito Prêt-à-porter all'hote cuture, dall'accessorio 3D alla tessuto dipinto a mano, in un intreccio di sapiente artigianalità e nuove tecnologie. Piazza IV Novembre verrà come sempre illuminata da videomapping che faranno da cornice alla sfilata tra light design e dj set.

Venerdì 6 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:17



