Miss Umbria è Linda Alessi, 20 anni di Foligno. Nel 2011 vinse la sorella Rebecca

Linda Alessi venti anni, é Miss Umbria 2022. E’ stata eletta a Foligno, sua città natale, venerdì notte in piazza della Repubblica. Evidentemente la bellezza abita a casa Alessi perché, 11 anni fa, dello stesso percorso, fu protagonista la sorelle Rebecca che vinse una fascia a Gualdo Tadino. Linda, capelli biondi, occhi verdi, 1,75 di altezza è istruttrice di tennis di secondo livello come lo è la sorella. Laureanda in Scienze della Comunicazione, aspira a diventare una giornalista sportiva. Le altre umbre ammesse alle prefinali sono Benedetta Pompei Miss Social Umbria, Laura Lanzi Miss Sport, Clelia Andreucci Miss Miluna, Arianna Tarca, Miss Sorriso, Anastasia Ovchar Miss Kissimo, Elisa Ripanti Miss Eleganza, Nicole Pippi Miss Cinema, Medjana Cupi Miss Foligno, Cecilia Levita Miss Rocchetta.