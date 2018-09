Ultimo aggiornamento: 19:26

GUBBIO - E’ di casa a Gubbio e c’è una passione che fa da filo conduttore perché ama l’automodellismo Carlotta Maggiorana, la ventiseienne marchigiana incoronata Miss Italia il 17 settembre scorso a Milano. Questa passione, che le è stata trasmessa dal marito Emiliano, la porta spesso al mini-autodromo “Mario Rosati” per gareggiare nelle iniziative del Club 5 Colli. «Complimenti alla nuova Miss Italia! Augurissimi da parte di tutti gli amici della pista. Ti aspettiamo presto a Gubbio»: così l’ha salutata, dopo il trionfo con la corona in capo, il presidente del club Giuseppe Agostinelli che ha postato su Facebook qualche foto della giovane nell’impianto eugubino.«E’ una ragazza semplice che conquista tutti per simpatia e spontaneità», ricorda Agostinelli che confida di rivederla a Gubbio in una prossima occasione. L’invito ufficiale per festeggiarla anche a Gubbio ci sarà da parte del club, con la consapevolezza che l’agenda si fa sempre più fitta. Carlotta, diplomata all’Accademia Nazionale di Danza, vive a Petritoli, centro di 2.300 abitanti in provincia di Fermo, pur viaggiando sempre di più per gli impegni che si stanno facendo particolarmente pressanti.Queste sono ore delicate per Carlotta dopo le rivelazioni sul fatto che abbia posato nuda contravvenendo al regolamento. Patrizia Mirigliani, patron del concorso di bellezza, ha fatto sapere che una commissione di garanzia sta vagliando il caso. Il verdetto è atteso per oggi con la corona che potrebbe essere a rischio anche se lei si sente tranquilla e la stessa Miss Italia, ospite domenica sera a “Che tempo che fa” su Rai Uno, ha inteso chiarire quegli scatti sarebbero stati “rubati” e comunque mai autorizzati. “Non ho mai dato il consenso, sono tranquilla e ho la corona ben salda sulla testa”.