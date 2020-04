Anche la giornalista Myrta Merlino fa il tifo per la ripartenza dell'Umbria Covid-free

PERUGIA - Un bar di Todi e uno di Brescia. Questa la riflessione del tweet della giornalista Myrta Merlino che rimarca le condizioni di contagio vicino allo zero in Umbria. «L'Italia del Coronavirus non è tutta uguale -scrive - La Lombardia, per esempio, è messa peggio della Sardegna, o dell' Umbria o della Basilicata. Allora perché regole uguali per tutti? Perché un bar di Todi, che ha zero contagi da giorni, deve riaprire come un bar di Brescia?». A scriverlo su Twitter è la giornalista Myrta Merlino, commentando la presentazione del premier Giuseppe Conte all'Italia della 'fase 2' della pandemia. © RIPRODUZIONE RISERVATA