Miranda ricoperta di erbaccia: la rivolta dei residenti

TERNI Si sono è rivolti al sindaco Leonardo Latini, all’assessore ai lavori pubblici Benedetta Salvati, all’ufficio manutenzione del verde pubblico e al comando di Polizia locale del Comune di Terni, perché «si ripristini l’accesso alla zona di Miranda con sollecitudine». «Sono necessari interventi di manutenzione urgenti - dichiara Mario Isola, residente a Miranda e titolare di una di quelle attività che si sono dovute fermare per mesi a causa della pandemia e che sono tornate a lavorare da pochissime settimane (un ristorante) - non più rinviabili».

La Protesta dei cittadini: «La situazione rende la viabilità pericolosa, in particolare lungo la strada di Lama, che collega Terni a Miranda. L’erba è altissima e dal costone roccioso spesso cadono detriti e sassi. Il quadro non è rassicurante né per chi abita in quella zona e né per i turisti che vengono a vedere la Conca dall'alto». La lettera è stata inviata al Comune, dopo che i residenti hanno denunciato più volte lo stato di degrado in cui versa quel pezzo di città telefonicamente. «Bisogna sempre arrivare a mettere per iscritto quello che si segnala verbalmente, anche per mettere in sicurezza un tratto di strada» - polemizza Mario Isola. «La situazione non più tollerabile - sbottano i cittadini - per questo chiediamo un intervento urgente di manutenzione, per raggiungere le nostre abitazioni in sicurezza». «La vegetazione è cresciuta a dismisura - è scritto nella missiva al sindaco - e sta riducendo la visibilità della carreggiata. Non solo ma nella strada troviamo ancora i detriti finiti sull’asfalto dai pendii che lo costeggiano, rendendo quel tratto pericolosissimo». «Un percorso stradale al limite della praticabilità. Occorre pertanto sensibilizzare i proprietari dei fondi al rispetto delle leggi vigenti sulla pulizia ed il taglio della vegetazione, e si invita contestualmente l’amministrazione comunale ad effettuare tutti gli interventi di sua competenza, ivi compreso il rifacimento del manto stradale, in più punti deteriorato e che presenta numerose buche. Miranda, con le sue attività che faticosamente si stanno riprendendo dall’emergenza sanitaria - conclude lo chef - merita la stessa attenzione che altre parti di Terni ricevono quotidianamente».

Ultimo aggiornamento: 15:40

