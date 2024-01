Venerdì 5 Gennaio 2024, 12:50

TERNI Sono tornati i cinghiali, a Miranda. In quel tratto di strada denominato via Scoglio grosso, a ridosso delle nuove abitazioni sistemate nella strada che va verso la montagna, a qualche centinaio di metri dal centro storico. Una situazione durata diversi giorni fino a quando gli abitanti si sono organizzati rialzando i secchi dei rifiuti e ripristinando la catena di acciaio spezzata dagli animali. «Una situazione di pericolo per i residenti che sono soliti passeggiare in quel tratto di strada anche con animali domestici - spiega Renzo Livi, un abitante di Miranda - già in passato si sono verificati episodi del genere e la situazione è stata sistemata, in particolare in largo Battaglione Giovanni Manni. Purtroppo, il nostro è un paese di montagna dove i cinghiali spesso scendono a valle alla ricerca del cibo anche se negli ultimi tempi la situazione è degenerata. Di notte non è consigliato uscire da casa».

Miranda è una piccola frazione del Comune di Terni, a 10 chilometri dal capoluogo. Un centinaio di abitanti, la maggior parte anziani. Ma il problema non è solo quello legato ai cinghiali che devastano tutto. Il degrado spesso è dovuto al fatto che i servizi non vengono espletati con sistematicità. «Proprio così aggiunge Livi non c'è manutenzione per quanto riguarda sia le strade che il verde intorno alle abitazioni. Siamo abbandonati, isolati, malgrado le tante promesse fatte in sede di campagna elettorale. Miranda è sempre stato un paese, un borgo accogliente, oggi tutto è cambiato. Non c'è più neanche il bar, un punto di ritrovo. Non c'è la farmacia e neanche un negozio di generi alimentari. Prima c'era un circolo che vendeva anche generi alimentari, adesso dobbiamo andare a Terni anche per acquistare un pezzo di pane o prendere in farmacia una tachipirina». Una situazione non facile, che rischia con l'arrivo dell'inverno di peggiorare ulteriormente. «Di solito, in inverno, a Miranda nevica spiega Renzo Livi lo scorso anno siamo rimasti isolati per diversi giorni e non è stato facile soprattutto per i più anziani. Vorremmo che il Comune di Terni si ricordasse anche di noi. Siamo pochi ma paghiamo regolarmente le tasse, quindi vogliamo che i nostri diritti non vengano calpestai». Dulcis in fundo, la sicurezza che in paese non c'è più. «Da un paio di anni nel tratto di strada che congiunge Larviano con Miranda sono soliti parcheggiare in mezzo al bosco, che nasconde, giovani dediti allo spaccio di sostanze stupefacenti. E questo rende il nostro territorio non tranquillo e sicuro conclude Livi - come era una volta, almeno fino a qualche anno fa».