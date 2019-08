Miracolo da maltempo a Foligno, fulmine attraversa un'auto sulla Flaminia e buca l'asfalto

FOLIGNO - Fulmine attraversa un'auto e scarica la sua potenza sull'asfalto della Flaminia tra Foligno e Trevi. E' accaduto mercoledì pomeriggio durante un improvviso quanto violento temporale che ha interessato diverse zone dell'Umbria tra cui il Folignate. In pratica, stando ad una prima ricostruzione dei fatti la vettura stava transitando lungo la Statale Flaminia quando un fulmine ha letteralmente attraversato la vettura entrando dall'antenna per poi scaricare tutta la sua portata sull'asfalto rimasto chiaramente segnato. Il veicolo ha agito da gabbia di Faraday tutelando quindi gli occupanti. Un miracolo vero e proprio perchè gli occupanti del veicolo, due persone, nonostante la paura sono rimasti illesi e non hanno subuito alcuna conseguenza. A soccorrere gli automobilisti ci hanno pensato i vigili del fuoco. Ultimo aggiornamento: 20:26 © RIPRODUZIONE RISERVATA