PERUGIA - Oggi alle 15.30 imperdibile appuntamento alla Galleria Nazionale dell’Umbria, dove oggi sono attesi il clarinettista, il chitarrista honduregnoe la cantante di origini ternane. In programma un concerto che miscelerà la “Correnteza” cantata da Jobim, sulle tracce del primo album registrato dal trio, con le sonorità di Agreste, il lavoro che il trio ha dedicato alle suggestioni psicologiche, poetiche e spirituali dell’entroterra brasiliano.E’ il luogo perfetto per questa formazione. Sono sicuro che la sala sarà il quarto musicista sul palco! La Podiani è delicata dal punto di vista acustico, non ammette una forte pressione, quindi quando Carlo (Pagnotta, ndr) mi ha chiesto cosa intendevo proporre lì ho subito pensato a questo trio.Sì, anche lì è venuta fuori la magia grazie a quella splendida location e alla complicità del quadro di Signorelli. Quest'estate con Correnteza suoneremo solo in due posti: il concerto a Uj e uno al Salone Hofer a Madonna di Campiglio, quello della Principessa Sissi. Non è un concerto da sciupare in piazza, ha bisogno di un'attenzione particolare.Noi abbiamo fatto un percorso, quindi suoneremo un mix dei due repertori sviluppati finora. C’è Correnteza, con una profonda connotazione brasiliana, che sarà anche un modo per ricordare il grande João Gilberto. Poi proporremo dei brani di Agreste, che racconta dell'interior brasiliano e delle impressionanti similitudini con l’Umbria che abbiamo trovato. Lì in mezzo ci finiranno anche alcuni brani di De Andrè in sardo e pezzi in dialetto abruzzese.Ammetto che Perugia è la cosa sulla quale sono meno preparato! Salgo raramente in centro e i posti nuovi li conosco poco. Però osservo una tendenza e una necessità di rinnovamento, soprattutto da quando i teatri del Pavone e Turreno sono inagibili.Perugia ha un disperato bisogno di location per la musica quindi ben vengano questi esperimenti. Personalmente non vedo l'ora di rivivere San Francesco al Prato, dove sono successe molte delle cose che hanno cambiato la mia vita, sia come musicista che come persona.