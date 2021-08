Dopo la denuncia di una mamma minori sorpresi a studiare scommesse in una sala giochi

Mercoledì 18 Agosto 2021, 14:31

TERNI Eseguite dai Carabinieri di Terni straordinarie operazioni di controllo di esercizi pubblici destinati alle scommesse sportive ove sono presenti numerose apparecchiature con possibilità di vincite in denaro. La specifica attività è stata effettuata dal Comando Compagnia Carabinieri del capoluogo umbro dopo che alcuni genitori, in particolare una mamma disperata, avevano segnalato ai militari che i loro figli, minorenni, da qualche giorno frequentavano assiduamente, soprattutto nelle ore pomeridiane, un centro scommesse ubicato nel centro storico di Terni, spendendo tutti i loro averi e chiedendo ai genitori continuamente altre somme di danaro da investire nelle scommesse. L’esito degli accertamenti, disposti presso quattro diversi punti di scommesse sportive, ha permesso di individuare alcuni minorenni intenti a “studiare” le possibili giocate da effettuare all’interno di una di queste sale giochi, dove l’ingresso era assolutamente vietato per legge ai minori di anni 18. Al titolare dell’esercizio è stata comminata una sanzione amministrativa pari a circa 6600€. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli potrà quindi procedere alle attività di propria competenza.