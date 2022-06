Il ministro della Salute Roberto Speranza a Perugia per parlare di vulnerabilità

PERUGIA - Il ministro della Salute Roberto Speranza torna in Umbria: lunedì 6 giugno sarà all'Aula Magna dell'Università di Perugia per partecipare alla giornata di studio dedicata a “Vulnerabilità psicofisica, esclusione, cronicità. Proposte per la tutela della dignità del debole: un valore che cura”. L’incontro punta a ragionare su ipotesi, di proposte e progetti che riguardano il tema della vulnerabilità psicofisica, con un approccio multidisciplinare alle tematiche relative ai soggetti deboli e vulnerabili sia nel contesto sociale che in quello familiare, attraverso il recupero del concetto di dignità.