Minacce di morte alla presidente Tesei, il procuratore Cantone: «Internet e i social non sono territorio franco»

Si è attivata d'iniziativa la Procura della Repubblica di Perugia guidata da Raffaele Cantone per l'indagine che ha portato a individuare il responsabile delle minacce rivolte su Facebook alla presidente della Regione Donatella Tesei. Nelle scorse settimane era stato invece individuato sempre dai magistrati del capoluogo umbro il presunto autore di un tweet ritenuto minatorio e offensivo nei confronti del ministro del Lavoro e delle politiche sociali Andrea Orlando. Era stato quindi indagato il presidente di un'associazione attiva nel capoluogo umbro accusato di diffamazione a mezzo social-network e violenza o minaccia a un corpo politico. «Deve essere chiaro che i social e internet non sono un territorio franco ma ovviamente anche lì valgono le leggi dello Stato» ha detto il procuratore Cantone rispondendo all'ANSA. «Chi scrive e pubblica si assume la responsabilità di quello che fa» ha aggiunto. Nel caso delle minacce alla presidente umbra, Tesei aveva scelto di non formalizzare alcuna denuncia. Un fascicolo è stato però aperto direttamente dal procuratore che ha coordinato le indagini condotte dalla digos di Perugia e da quella di Terni.

