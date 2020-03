Terni, mille mascherine per l'ospedale: la donazione dell'Ast

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TERNI In città continua la gara di solidarietà, iniziata su vari fronti, che spinge molte persone a partecipare attivamente alla battaglia per sconfiggere il Coronavirus, alla quale hanno già preso parte numerose associazioni di volontariato, aziende e strutture: questa volta le buone notizie, che riguardano un contributo di sostegno all’emergenza sanitaria, vengono dall’Acciai Speciali Terni. L’azienda, infatti, giovedì 26 marzo, ha donato mille dispositivi di protezione individuale, che rappresentano un aiuto di particolare importanza in questi giorni, al direttore generale dell’Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni, Andrea Casciari. «Si tratta di un primo contributo di mascherine che verranno utilizzate dal personale sanitario dell’Ospedale di Terni, impegnato, con grande professionalità, nel fronteggiare l’emergenza Covid - 19» hanno spiegato dalle Relazioni esterne dell’Ast.