di Italo Carmignani

PERUGIA - È davvero difficile credere nella vera intenzione di una dottoressa del Pronto Soccorso di Spoleto di sollecitare l’annegamento dei migranti al largo del Mediterraneo come ha dichiarato in un post regalato al suo profilo Facebook.



Perché se veramente fosse questa la sua intenzione sarebbe molto preoccupante continuare a farla lavorare nel luogo deputato a salvare la vita alle persone. E in discussione non sarebbe più solo la sua morale, bensì direttamente la sua salute mentale.



invece più credibile di come certe semplificazioni emozionali usate da una parte della politica per risolvere problemi complessi abbiano ormai influenzato non solo l’elettorato, ma il pensiero comune. Sia chiaro, nulla giustifica quel post e niente può farlo tornare indietro. Ma più aumenta la facilità con cui la politica annuncia il modo di affrontare problemi, più i social amplificano a dismisura queste emozioni brutali in una gara a rutto libero di chi la dice più grossa, più si alza solo il livello dello scontro e non la qualità delle soluzioni.



Le semplificazioni non sono mai una ricetta, soprattutto per certi argomenti. Le industrie farmaceutiche guadagnano coi vaccini? Bene, non ci vacciniamo. È complicato pagare la tasse? Perfetto, non le paghiamo. La sicurezza non viene garantita come vorremmo? Ottimo, legge del taglione. All’aeroporto non ci sono passeggeri? Chiudiamolo. Per carità, il tema è molto complesso e non è il caso di semplificare a nostra volta. Allora, a semplicità meglio rispondere con semplicità. Forse basterebbe riflettere prima di parlare, magari usando quella regoletta di contare fino a dieci prima dell’eventuale sproloquio. Con l’esclusione della dottoressa del Pronto Soccorso di Spoleto. Che invece sarebbe meglio contasse almeno fino a undici.

Sabato 1 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:51



